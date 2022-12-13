В свежем трейлере Layers of Fear показали более 11 минут геймплея

Дата релиза игры не определена.

Компания-разработчик Bloober Team опубликовала на YouTube-канале довольно продолжительный геймплейный трейлер предстоящего хоррора Layers of Fear (2023). Известно, что данная компьютерная игра создается на двигателе Unreal Engine 5. Самого экшена в представленном ролике авторы решили не демонстрировать, так как фокус в кадре смещен на исследование мрачных и порой довольно жутких локаций. Сюжет истории практически никак не отличается от предудущих версий. Пользователям придется вживаться в роль помешавшегося рассудком художника. Герой лишился связь с реальностью и как будто стал одним из персонажем своих оживших картин.Напомним, что на текущий момент официальной даты релиза у Layers of Fear пока что нет. Игра выйдет на персональных компьютерах, консолях PS5 и Xbox Series в июне текущего года.

Гейб Ньюэлл снялся в праздничном ролике в честь годовщины Steam Deck.

Фото и видео: YouTube / Bloober Team