Гейб Ньюэлл снялся в праздничном ролике в честь годовщины Steam Deck

Компания Valve объявила скидку в честь праздника.

Глава компании Valve Гейб Ньюэлл снялся в праздничном ролике в честь годовщины портативного компьютера Steam Deck.ЮВидео опубликовано на официальном YouTube-канале. Специалист напомнил пользователям о том, что данное устройство выпущено в продажу 25 февраля 2022 года. До сих пор гаджет находится на лидирующей позиции в чартах продаж стриминга Steam. Руководитель компании выразил благодарность покупателям. Он заметил, что сейчас его предприятие находится на правильном пути развития. По мнению эксперта, за счет положению Valve в игровой индустрии, компания может позволить себе рисковать. Поэтому удалось создать отличное, мощное и доступное мобильное устройство.

Напомним, что в честь годовщины гаджета Valve предоставила скидку в 10% на Steam Deck. Минимальную версию портативного компьютера с 64 ГБ памяти можно приобрести за 359 долларов (28 тысяч рублей), а версию с 256 ГБ — за 476 долларов (37 тысяч рублей). Максимальную версию устройства продают за 584 долларов (45 тысяч рублей).

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Фото и видео: YouTube / Valve