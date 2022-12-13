Вышел трейлер сериала "Актрисы" с Лолитой и Светланой Ходченковой

Релиз проекта запланирован на 30 марта.

Российский онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" опубликовал трейлер сериала режиссера Федора Бондарчука "Актрисы". Сценарий для проекта написала супруга Бондарчука, актриса Паулина Андреева. В сюжете рассказывается о реальной жизни деятелей культуры, раскрываются их страхи цели и стремления. Серии поделены на три акта, между событиями которых пройдет три года. В актерском составе задействованы Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева, Павел Попов и другие. Дополнительно в съемках принимала участие певица Лолита Милявская, которая сыграла директора театра. Официальная премьера намечена на 30 марта.

Capcom опубликовала новый геймплейный трейлер Exoprimal.

Фото и видео: YouTube / Кинопоиск Премьеры