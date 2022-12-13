Capcom опубликовала новый геймплейный трейлер Exoprimal

Релиз экшена намечен на 14 июля.

В социальных сетях начали публиковаться новые геймплейные ролики командной компьютерной игры-экшена Exoprimal, который разрабатывается студией Capcom. Авторы посвятили новые видео режиму Dino Survival. Там показывается игрокам, где и как предстоит сражаться с волнами динозавров. Пользователи будут отвечать противникам при помощи модного вооружения и футуристичных экзокостюмов. Создатели напомнили о том, что с 17 по 19 марта в Exoprimal пройдёт открытое бета-тестирование проекта. Там гецмеры получат возможность примерить на себя 10 экзокостюмов и получить уникальный амулет Aibius Medal для полной версии игры. Официальный выход в свет Exoprimal запланирован на 14 июля для персональных компьютеров, игровых консолей PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

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Фото и видео: YouTube / IGN