Картина выйдет в мировой прокат с 12 мая.

Компания IFC Films выпустила первый трейлер фильма "Блэкберри", который расскажет историю создания первого в мире смартфона. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале киностудии IFC Films. Сюжет байопика построен вокруг основателей предприятия Research In Motion (RIM) Майка Лазаридиса и Дуга Френина. Речь идет об инженерах, который в середине 90-ых годов решили обратиться к предпринимателю Джиму Балсилли за инвестиционной поддержкой своего технологического ноу-хау - гаджете со встроенной электронной почтой. В ленте будет продемонстрировала жить команды RIM в тот период, когда она разработала прототип BlackBerry и отправила его на мировой рынок.

Правдивая история о стремительном взлете и катастрофическом падении первого в мире смартфона BlackBerry. комментарий пресс-службы IFC Films о фильме

Deck13 показала первый геймплейный трейлер ролевого экшена Atlas Fallen.

Фото и видео: YouTube / IFC Films