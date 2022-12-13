Deck13 показала первый геймплейный трейлер ролевого экшена Atlas Fallen

Игра выйдет в свет 16 мая.

Разработчики из студии Deck13 показали на YouTube-канале PlayStation первый геймплейный трейлер ролевого экшена Atlas Fallen. Также создатели написали в социальных сетях о том, что планируют в 17 часов вечера 17 марта по московскому времени опубликовать девятиминутное видео, которое будет посвящено новому компьютерному проекту. Там авторы игры расскажут о геймплее и боевой системе, исследовании возможностей мира и сеттинге. Официальный релиз Atlas Fallen состоится 16 мая 2023 года на персональных компьютерах консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Вышел тизер третьего сезона сериала "Убийства в одном здании".

Фото и видео: YouTube / PlayStation