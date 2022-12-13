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Вышел тизер третьего сезона сериала "Убийства в одном здании"

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Дата выхода новых серий пока неизвестна.

Стриминговый сервис Hulu представил тизер третьего сезона сериала "Убийства в одном здании". Шоураннерами проекта являются Стив Мартин и Джон Роберт Хоффман.

Сюжет рассказывает историю о трех жителях высотного дома на Манхэттене, которые оказываются втянуты в расследование убийств, питая интерес к детективным историям. В новом сезоне им предстоит разгадать тайну очередного преступления.

Главные роли сыграли Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес. В третьем сезоне также появятся Мэрил Стрип и Пол Радд. Дата выхода новых серий пока неизвестна.

Ранее Disney показала трейлер ремейка "Русалочки" с Холли Бейли.

Видео: YouTube / Hulu

Теги: hulu, сериал, тизер, убийства в одном здании
Категории: Лента новостей, Культура,

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