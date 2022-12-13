Вышел тизер третьего сезона сериала "Убийства в одном здании"

Дата выхода новых серий пока неизвестна.

Стриминговый сервис Hulu представил тизер третьего сезона сериала "Убийства в одном здании". Шоураннерами проекта являются Стив Мартин и Джон Роберт Хоффман.

Сюжет рассказывает историю о трех жителях высотного дома на Манхэттене, которые оказываются втянуты в расследование убийств, питая интерес к детективным историям. В новом сезоне им предстоит разгадать тайну очередного преступления.

Главные роли сыграли Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес. В третьем сезоне также появятся Мэрил Стрип и Пол Радд. Дата выхода новых серий пока неизвестна.

Ранее Disney показала трейлер ремейка "Русалочки" с Холли Бейли.

Видео: YouTube / Hulu