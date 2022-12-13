Disney показала трейлер ремейка "Русалочки" с Холли Бейли

Walt Disney Studios показала первый трейлер фильма "Русалочки", который является ремейком одноименного мультфильма 1989 года. Режиссером проекта выступил Роб Маршалл.
Фильм расскажет историю русалки по имени Ариэль, которая влюбилась в принца Эрика и ради жизни в мире людей согласилась на сделку с коварной ведьмой Урсулой. Она отдала свой голос за возможность жить на суше.
Главную роль сыграла Холли Бейли. Также в фильме снялись Хавьер Бардем, Мелисса Маккарти и Джона Хауэр-Кинг. Мировая премьера состоится 26 мая.
Ранее мы сообщали, что фильм "Все везде и сразу" стал победителем на премии "Оскар".
Видео: YouTube / Walt Disney Studios
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