Умер солист ансамбля "Песняры" Владислав Мисевич

В "Песнярах" музыкант выступал более двух десятилетий и входил в так называемый золотой состав.

Скончался один из основателей ансамбля "Песняры" Владислав Мисевич. Прощание с музыкантом пройдет 9 июля в Минске, сообщил Telegram-канал "Sputnik Беларусь".

В беседе с изданием белорусский музыкант Александр Терехов рассказал, что уход из жизни артиста был внезапным. Гражданская панихида и похороны легендарного музыканта назначили на четверг 9 июля.

Владислав Мисевич родился 8 мая 1945 года в Оренбурге. В конце 60-х годов прошлого века он познакомился в Минске с Владимиром Мулявиным. Позже музыканты создадут "Песняры".

Мисевич с детства любил музыку и в подростковом возрасте учился в музыкальной школе по классу фортепьяно. Он играл в оркестре Суворовского училища в Оренбурге, затем – оркестра Оренбургского высшего летного военного училища.

В 1992 году музыкант покинул ВИА "Песняры", но в 1998-м вернулся в ансамбль в качестве директора. Затем он стал одним из основателей и участником ансамбля "Белорусские песняры" и работал с коллективом до 2021 года.

У Мисевича было два брака. Его первой женой стала балерина Татьяна Сыроид, у них родилась дочь Каролина. Во второй раз артист женился на бухгалтере, которая была младше него на 15 лет.

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Фото: Magnific