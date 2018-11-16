На 55-м году скончался автор песен "Песняров"

Олег Молчан долгое время боролся с болезнью.

На 55-м году жизни скончался белорусский композитор-песенник Олег Молчан. Об этом сообщило в субботу, 26 октября, агентство Sputnik Беларусь.

По информации издания, Молчан долгое время боролся с болезнью, которая в итоге оказалась сильнее его. Прощание с композитором пройдет в большом зале Белорусской государственной филармонии. Дата гражданской панихиды уточняется. Близкие композитора выбирают между 30 и 31 октября.

Олег Молчан приобрел широкую известность благодаря сотрудничеству с ансамблем "Песняры", руководителем которого был народный артист СССР Владимир Мулявин. Для группы он написал множество популярных песен, среди которых "Стася", "Маргарита", "Милая женщина", "Кума", "Юность" и другие.

После ухода из ансамбля Молчан писал песни для других популярных белорусских артистов, в том числе Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича.

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Видео: Piter TV, Youtube/ Телеканал Беларусь 24, Добрай ранiцы, Беларусь