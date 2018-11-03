Умер член петербургского избиркома от КПРФ Николай Левшин

По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Во вторник, 22 октября, скончался член петербургской избирательной комиссии от КПРФ Николай Левшин. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на слова лидера регионального отделения партии Ольги Ходуновой.

Она заявила, что все произошло неожиданно. Накануне члена комиссии госпитализировали. Предварительной причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Николай Левшин родился в 1968 году. В 2016 году он стал помощником депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бортко. В городском отделении партии Левшин возглавлял юридическую службу. В 2017 году партия делегировала его в состав петербургского избиркома. Кто займет место Левшина в комиссии, пока неизвестно.

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