Вице-адмирала Михаила Моцака похоронят на Серафимовском кладбище

Он будет погребен на семейном участке.

Во вторник, 22 октября, в Зале революции военно-морского института на набережной Лейтенанта Шмидта состоится прощание с вице-адмиралом Михаилом Моцаком. Траурная церемония начнется в 10 утра. Об этом сообщает Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников.

Отпевание пройдет в 12:30 в Никольском морском соборе. В этом храме каждый год проходит панихида по погибшему экипажу подлодки "Курск". Похоронят вице-адмирала в отставке на семейном участке Серафимовского кладбища. Родственники хотели, чтобы Моцак покоился вместе с экипажем "Курска", однако погребение в этом месте невозможно.

Михаил Моцак скончался 19 октября 2019 года в возрасте 69 лет в Военно-медицинской академии имени Кирова. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. В должности начальника штаба Северного флота он руководил подъемом подлодки "Курск" со дна Баренцевого моря.

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Видео: Piter.TV, YouTube / Alayya-WarPeace