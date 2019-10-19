В Петербурге умер вице-адмирал Михаил Моцак

Михаил Моцак руководил операцией по спасению экипажа подводной лодки "Курск".

После долгой и продолжительной болезни в Санкт-Петербурге скончался вице-адмирал Михаил Моцак. Об этом СеверПост сообщили родные покойного.

Михаил Моцак родился 22 ноября 1949 года в Москве, в 1967 году он поступил в Военно-морской флот. За свою жизнь он принял участие в 24-х боевых службах и многочисленных дальних походах, в том числе в Арктику. Также Моцак командовал двумя трансарктическими переходами подводных лодок с Северного на Тихоокеанский флот. Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1994 года ему присвоили звание Героя РФ.

С июля по октябрь 2001 года Михаил Моцак был командиром экспедиции особого назначения по организации подъёма атомной подлодки К-141 "Курск". После увольнения в запас вице-адмирал работал помощником полномочного представителя Президента РФ в СЗФО.

Ранее умер петербургский генерал-майор полиции Константин Власов.

Видео: YouTube/ Alayya-WarPeace, Валерий Иванов