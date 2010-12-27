Умер петербургский генерал-майор полиции Константин Власов

Бывший начальник ГУ МВД по Петербургу Константин Власов скончался после продолжительной болезни, сообщает "Фонтанка". Его жизнь остановилась на 50-м году во второй городской больнице Петербурга.
Власов начал службу в 1991 году. До поста начальника полиции ГУ МВД по городу и области работал на разных должностях уголовного розыска.
Болезнь Константина Власова была связана с тяжелым онкологическим заболеванием. О том, что он последнее время находился на лечении, было известно широкому кругу сотрудников полиции.
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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