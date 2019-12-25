В "зеленой зоне" в Багдаде упали четыре ракеты

Ракеты приземлились около посольства США.

В "зеленой зоне" Багдада упали ракеты. Об этом рассказали местные журналисты из Al-Arabiya. Очевидцы заявили, что около посольства США в столице Ирака приземлились минимум четыре ракеты. Местные жители слышали взрывы. После инцидента в здании американского дипломатического ведомства зазвучали сирены. Затем в небо поднялись вертолеты.

Информационное агентство Ирака Shafaq добавило, что около посольства на самом деле упали две, а не четыре ракеты. В настоящее время полиция устанавливает возможный ущерб. Сведений о жертвах нет.

Напомним, что в "зеленой зоне" Багдада располагаются правительственные учреждения, а также иностранные посольства. Периодически территория подвергается ракетным атакам.

Три ракеты упали вблизи аэропорта Багдада.