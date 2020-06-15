Турция начала операцию против курдов в Ираке. Об этом через Twitter-аккаунт сообщили представители Минобороны страны. Они рассказали, что Вооруженные силы начали операцию "Орлиный коготь" на севере Ирака. Анкара воюет с Рабочей партией Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.
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Twitter-аккаунт Минобороны Турции
В ведомстве пояснили, что Анкара осуществляет законное право на самооборону. В связи с этим военнослужащие нападают на террористические ячейки.
Напомним, что в марте 2020 года Дональд Трамп заявил о готовности Реджепа Тайипа Эрдогана договориться с курдами. Глава США отметил, что предлагал президенту Турции заключить с оппонентами мирный договор.
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Видео: YouTube / AP Archive
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