Боеголовки не нанесли ущерба ни аэропорту, ни прилегающему к нему военному аэродрому.

Три ракеты упали вблизи аэропорта Багдада. Об этом сообщили местные журналисты из информагентства INA. Они ссылаются на сведения, предоставленные органами безопасности страны.

В Ираке отметили, что инцидент произошел после 00 часов, в ночь на 16 июня. Упавшие ракеты по случайности не причинили ущерба для территории. На данный момент информации о пострадавших или жертвах нет.

Полиция обнаружила в одном из районов столицы Ирака пусковую установку. Она находилась на западе города. Рядом с устройством находились неиспользованные снаряды. В настоящее время их обезвредили. Сотрудники нацбезопасности уверены, что мишенью для преступников мог служить не пассажирский терминал, а примыкающий к зданию аэропорта военный аэродром. На нем базируются американские военнослужащие.

ВВС Турции уничтожили 81 цель РПК на севере Ирака.

Видео: YouTube / AP Archive