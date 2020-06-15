ВВС Турции уничтожили 81 цель РПК на севере Ирака

Авиаудары ликвидировали укрытия и убежища представителей Рабочей партии Курдистана.

Военно-воздушные силы Турции уничтожили 81 цель Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Об этом представители ВВС Анкары написали в собственном Twitter-аккаунте. В результате воздушной миссии Pençe-Kartal военнослужащие нанесли удары по силам РПК, считающейся в Турции террористической организацией

Самолеты ВВС нанесли удары по базам террористов РПК в Синджаре, Караджаке, Кандиле, Запе, Гаре, Авашине и Хакурке на севере Ирака сообщение Минобороны Турции

Военные добавили, что списке ликвидированных объектов значатся укрытия и убежища боевиков. После атаки турецкие самолеты успешно вернулись на базу. Операцией руководил глава Минобороны Анкары Хулуси Акара. Чиновник заметил, что военные минимизировали ущерб, который могли нанести мирному населению региона операции.

Видео: В Ираке транспортный самолет ВВС США при посадке врезался в стену.

Видео: Telegram / Военный Осведомитель