Видео: В Ираке транспортный самолет ВВС США при посадке врезался в стену

В сети опубликованы первые кадры с места происшествия.

В Ираке при посадке военный транспортный самолет протаранил стену.

ТАСС со ссылкой на штаб операции "Непоколебимая решимость" сообщает, что накануне вечером, 8 июня, около 22 часов 10 минут транспортный самолет С-150 ВВС США при посадке на военной базе Эт-Таджи в Ираке выкатился за пределы ВПП и врезался в стену. В результате ЧП пострадали 4 военнослужащих, которые были на борту самолета.

Уточняется, что самолет получил повреждения и загорелся. Но прибывшие оперативно пожарные машины быстро справились с огнем. Причины ЧП выясняются.

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Видео: YouTube/ MLM