Уточняется информация о раненых и возможных жертвах.

В западной части Кабула прогремел взрыв. Об этом сообщают местные журналисты и правоохранительные органы. По информации от Sputnik Афганистан, в городе подорвался автомобиль. Инцидент зафиксирован на территории квартала Дашти-Барчи.

На данный момент известно о пострадавших, однако их число будет установлено позже. Первых травмированных уже госпитализировали в афганскую больницу. Данных о погибших пока что нет.

Напомним, что в районе, в котором произошел взрыв в большинстве проживают хазарейцы и шииты.

СМИ: в жилом доме в Симферополе произошел взрыв газа.

Фото: Twitter / Sputnik Афганистан

