  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В западной части Кабула прогремел взрыв
Сегодня, 16:21
133
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В западной части Кабула прогремел взрыв

0 0

Уточняется информация о раненых и возможных жертвах.

В западной части Кабула прогремел взрыв. Об этом сообщают местные журналисты и правоохранительные органы. По информации от Sputnik Афганистан, в городе подорвался автомобиль. Инцидент зафиксирован на территории квартала Дашти-Барчи. 

На данный момент известно о пострадавших, однако их число будет установлено позже. Первых травмированных уже госпитализировали в афганскую больницу. Данных о погибших пока что нет. 

Напомним, что в районе, в котором произошел взрыв в большинстве проживают хазарейцы и шииты.

СМИ: в жилом доме в Симферополе произошел взрыв газа.

Фото: Twitter / Sputnik Афганистан
 

Теги: афганистан, ближний восток, взрыв, кабул
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии