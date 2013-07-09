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СМИ: в жилом доме в Симферополе произошел взрыв газа
Сегодня, 13:41
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СМИ: в жилом доме в Симферополе произошел взрыв газа

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По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

В жилом доме города Симферополя произошел взрыв газа. Об этом пишет "Интерфакс" ссылаясь на источники.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Лермонтова. По информации агентства, газовоздушная смесь сдетонировала на пятом этаже. В результате взрыва оказались выбиты стекла. Фасад здания также был поврежден.

На данный момент информации о пострадавших и погибших нет. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Екатеринбурге на территории промзоны произошел взрыв.

Фото: Piter.TV

Теги: взрыв газа, симферополь, хлопок газа
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости России,

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