СМИ: в жилом доме в Симферополе произошел взрыв газа

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

В жилом доме города Симферополя произошел взрыв газа. Об этом пишет "Интерфакс" ссылаясь на источники.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Лермонтова. По информации агентства, газовоздушная смесь сдетонировала на пятом этаже. В результате взрыва оказались выбиты стекла. Фасад здания также был поврежден.

На данный момент информации о пострадавших и погибших нет. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Екатеринбурге на территории промзоны произошел взрыв.

Фото: Piter.TV