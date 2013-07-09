СМИ: в жилом доме в Симферополе произошел взрыв газа

В жилом доме города Симферополя произошел взрыв газа. Об этом пишет "Интерфакс" ссылаясь на источники.
Инцидент произошел в многоэтажке по улице Лермонтова. По информации агентства, газовоздушная смесь сдетонировала на пятом этаже. В результате взрыва оказались выбиты стекла. Фасад здания также был поврежден.
На данный момент информации о пострадавших и погибших нет. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.
Ранее в Екатеринбурге на территории промзоны произошел взрыв.
Фото: Piter.TV
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