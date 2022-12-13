В учениях США и Израиля задействуют 140 воздушных судов и 12 кораблей

Патрик Райдер рассказал о маневрах Juniper Oak 2023.

В американо-израильских военных учениях Juniper Oak 2023 представители оборонных ведомств двух стран задействуют 140 воздушных судов и 12 кораблей. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Пентагоне сделал бригадный генерал ВВС США, официальный представитель ведомства Патрик Райдер. Чиновник добавил, что речь идет о крупнейших совместных маневрах между Вашингтном и Иерусалимом.

Они призваны продемонстрировать, что приверженность США безопасности Израиля является незыблемой и прочной. В течение недели будут задействованы 140 воздушных судов, 12 кораблей, системы HIMARS и реактивные системы залпового огня. Патрик Райдер, пресс-секретарь Госдепа США

Корреспонденты задали спикеру Пентагона вопрос о том, говорят ли эти мероприятия с Израилем об изменении позиции Америки по иранской ядерной программе. Патрик Райдер пояснил, что военные учения не нацелены на каком-либо конкретном противнике или внешней угрозе, а лишь о совместной работе в регионе.

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Фото и видео: YouTube / NowThis News