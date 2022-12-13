Пентагон: США работают с Латинской Америкой по поводу передачи российского оружия Киеву

Лора Ричардсон объяснила, что США предлагают странам региона собственные танки в обмен на российскую технику, которую можно передать ВСУ.

Пентагон заявил о том, что власти США работают с Латинской Америкой по поводу передачи российского (возможно, советского образца) оружия Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на мероприятии, посвященном стратегическим угрозам региона в Атлантическом совете (признан на территории РФ нежелательной организацией) сделала руководитель Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон. Она пояснила, что обмен может быть произведен на танки американского производства. На текущий момент переговоры ведутся с девятью государствами.

Куба, Венесуэла и Никарагуа <...> и еще шесть стран, то есть всего девять стран имеют российское вооружение. Мы работаем над тем, чтобы заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине. Лора Ричардсон, генерал США

Лора Ричардсон уверена в том, что западные антироссийские санкции работают эффективно, поэтому операторам российской военной техники в Латинской Америке на текущий момент сложно получать для оборудования необходимые запчасти, что негативно сказывается на поддержании боеспособности военных комплексов, летательных аппаратов и другой техники. Эксперт почснила журналистам, что перед началом российской специальной военной операции на Украине Венесуэлу, Кубу и Никарагуа посетили делегации из Москвы "высокого уровня". Ричардсон полагает, что Кремль будет поддерживать эти двусторонние отношения столько, сколько сможет, ради сохранения этой точки опоры в регионею

В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине должен закончиться дипломатией.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт, YouTube / AtlanticCouncil