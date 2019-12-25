В торговом центре в центре Бейрута вспыхнул пожар

К месту уже стянуты пожарные бригады.

В строящемся торговом центре в центре Бейрута вспыхнул пожар. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала LBC. В СМИ уточнили, что на данный момент на месте происшествия уже работают специалисты. Бригады не сообщили о возможных пострадавших. Пострадало здание, которое создается по проекту известного британского архитектора с иранскими корнями Захи Хадида.

Напомним, что в прошлый четверг сильный пожар произошел на территории склада автомобильных шин и горюче-смазочных материалов в морском порту Бейрута. В тушении огня принимали участие военные вертолеты. Члены Красного Креста Ливана заявили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Эмманюэль Макрон призвал к скорейшему формированию правительства Ливана.