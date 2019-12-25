  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В торговом центре в центре Бейрута вспыхнул пожар
Сегодня, 10:03
91
lesjasap

В торговом центре в центре Бейрута вспыхнул пожар

0 0

К месту уже стянуты пожарные бригады.

В строящемся торговом центре в центре Бейрута вспыхнул пожар. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала LBC. В СМИ уточнили, что на данный момент на месте происшествия уже работают специалисты. Бригады не сообщили о возможных пострадавших. Пострадало здание, которое создается по проекту известного британского архитектора с иранскими корнями Захи Хадида.

Напомним, что в прошлый четверг сильный пожар произошел на территории склада автомобильных шин и горюче-смазочных материалов в морском порту Бейрута. В тушении огня принимали участие военные вертолеты. Члены Красного Креста Ливана заявили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Эмманюэль Макрон призвал к скорейшему формированию правительства Ливана.

Теги: бейрут, ливан, торговый центр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии