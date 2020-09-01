Глава Франции надеется увидеть в Ливане новые реформы.

Эммануэль Макрон призвал к скорейшему формированию правительства Ливана. Об этом французский лидер рассказал местным журналистам, когда прибыл в Бейрут. По словам политика, новой целью для государства должно стать проведение реформ.

Одна из целей моего визита - оценить политическую ситуацию...Я увидел, что в последние часы был запущен процесс, который позволил назначить премьер-министра Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон уточнил, что говоря о проведении реформ в Ливане, он имеет в виду борьбу с коррупцией, а также область правосудия. В рамках своего второго за месяц визита в Ливан глава Франции обсудил с властями и представителями гражданского общества вопрос предоставления гуманитарной помощи, а также создание условий для реконструкции.

Лукашенко готов стать посредником между Макроном и "желтыми жилетами".

Видео: YT / Global News