  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:23
512
matveyvn
Код вставки плеера

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

0 0

Он обсуждал случившееся с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности предоставить убежище российскому политику Алексею Навальному, которого накануне госпитализировали в Омске. Он потерял сознание в самолёте Томск — Москва. Команда Навального предполагает, что политика могли отравить.

Макрон обсуждал случившееся с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Мы готовы предоставить любую поддержку ему и его семье.

Эммануэль Макрон, президент Франции

Он отметил, что французская сторона готова оказать российскому политику медицинскую помощь, а также предоставить убежище.

По его словам, Меркель также обеспокоена ситуацией с Навальным.

Ранее в Минздраве Омской области опровергли отек мозга у Навального.

Видео: YouTube / Валерий Цепкало

Теги: макрон, меркель, отравление навального
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии