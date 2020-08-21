Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности предоставить убежище российскому политику Алексею Навальному, которого накануне госпитализировали в Омске. Он потерял сознание в самолёте Томск — Москва. Команда Навального предполагает, что политика могли отравить.
Макрон обсуждал случившееся с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Мы готовы предоставить любую поддержку ему и его семье.
Эммануэль Макрон, президент Франции
Он отметил, что французская сторона готова оказать российскому политику медицинскую помощь, а также предоставить убежище.
По его словам, Меркель также обеспокоена ситуацией с Навальным.
Ранее в Минздраве Омской области опровергли отек мозга у Навального.
Видео: YouTube / Валерий Цепкало
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