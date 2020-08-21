Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Он обсуждал случившееся с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности предоставить убежище российскому политику Алексею Навальному, которого накануне госпитализировали в Омске. Он потерял сознание в самолёте Томск — Москва. Команда Навального предполагает, что политика могли отравить.

Макрон обсуждал случившееся с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Мы готовы предоставить любую поддержку ему и его семье. Эммануэль Макрон, президент Франции

Он отметил, что французская сторона готова оказать российскому политику медицинскую помощь, а также предоставить убежище.

По его словам, Меркель также обеспокоена ситуацией с Навальным.

Ранее в Минздраве Омской области опровергли отек мозга у Навального.

Видео: YouTube / Валерий Цепкало