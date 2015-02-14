Французские пользователи соцсетей обрушились с критикой лидера страны Эммануэля Макрона за излишние меры безопасности на параде в честь Дня взятия Бастилии. Также их разозлило участие украинских военных в мероприятии, сообщило РИА Новости.
На параде действовали ограничения, включая обязательные QR-коды для посещения, в том числе из-за того, что присутствовал президент Украины Владимира Зеленского.
Комментаторы сравнили Париж с периодом пандемии коронавируса. Макрона обвинили в том, что он "приватизировал" Елисейские Поля, превратив главный национальный праздник в закрытое мероприятие.
Этот мерзавец даже сумел приватизировать Елисейские Поля и праздник 14 Июля. Это позор без названия.
пользователи Сети
На параде в Париже присутствовали канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский со своей женой. Также на Елисейских полях в Париже во время военного парада маршировали украинские военные маршируют. Французы называли бойцов ВСУ нацистами.
Ранее мы сообщали, что Макрон пытается добиться телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным ради спасения своей профессиональной карьеры.
Фото: YouTube / Emmanuel Macron
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все