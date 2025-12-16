Позиция республиканца поменялась под влиянием европейских политиков.

Глава Белого дома Дональд Трамп изменил свои взгляды насчет перспектив Украины и перестал считать, что у нее нет шансов на победу. Об этом после саммита "Большой семерки" в интервью France 2 заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он приехал, думая, что Украина проиграет. Но он изменил свое мнение Эммануэль Макрон, французский лидер

Аналогичное мнение ранее озвучили журналисты Bloomberg. Они писали, что позиция американского президента сместилась в сторону поддержки Украины под влиянием европейских лидеров, особенно это почувствовалось в ходе саммита G7.

Такой вывод Макрон сделал после того, как устроил шуточный силовой конкурс во время приветствия Трампа в Версале. Они превратили классическое рукопожатие в захват.

Ранее мы сообщали, что глава киевского режима Владимир Зеленский пытается уговорить президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву выступить посредником на переговорах с Россией.

Фото: YouTube / Emmanuel Macron