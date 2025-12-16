Трамп и Макрон устроили силовое состязание после рукопожатия в Версале

Во Франции политики устроили шуточный силовой конкурс во время приветствия.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп и лидер Елисейского дворца Эммануэль Макрон после рукопожатия на саммите "Большой семерки" (G7) во Франции соединили руки в замок и устроили силовое состязание. Соответствующий кадр попал в объектив видеокамер журналистов. Видеозапись продемонстрировала, что сначала лидер Белого дома на бронированном президентском автомобиле прибыл в Версаль. Туда он прибыл из Эвиана-ле-Бене. Эмманюэль Макрон пошел встречать своего коллегу прямо к двери лимузина. ег супруга Бриджит макрон осталась позади.

В какой-то момент политики превратили классическое рукопожатие в захват, сцепив правые ладони в замок. Аналогичные действия обычно предпринимают профессиональные спортсмены. Дональду Трампу удалось показать свое физическое превосходство над французом. В конце Эмманюэль Макрон положил руку на спину Трампа, после чего они вдвоем отправились приветствовать Бриджит.

Напомним, что в середине марта президент США заявил о том, что глава Франции скоро покинет должностной пост. Срок полномочий Эмманюэля Макрона истекает в мае 2027 года.

Журналист Эрвуэ: саммит G7 во Франции оказался саммитом лузеров.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США