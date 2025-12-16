Зеленский попросил президента Бразилии стать посредником на переговорах с Россией

Бразильское правительство связывает это с дружественной позицией к РФ.

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву о посредничестве на переговорах с Россией. Об этом сообщил портал ICL Notícias.

В публикации напомнили, что у да Силва сложились доверительные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому идея заключается в том, что бы бразильский президент позвонил российскому коллеге и председателю КНР Си Цзиньпин.

На полях саммита G7 Зеленский запросил встречу с бразильским лидером и более 40 минут пытался донести до да Силвы свою позицию по решению конфликта.

В правительстве Бразилии предположили, что такая тактика украинских властей вызвана их неспособностью найти каналы для прямого диалога с Москвой. Там отметили, что в ближайшее время Лула да Силва не планирует разговор с Путиным, но их встреча возможна в ходе саммита БРИКС, который пройдет в сентябре в Нью-Дели.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассчитывает завершить военный конфликт до наступления зимы, но для этого нужно усилить давление на Россию.

Фото: Magnific