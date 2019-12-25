В Минздраве Омской области опровергли отек мозга у Навального

Telegram-канал Baza сообщил, что у оппозиционера врачи диагностировали отек мозга на фоне воздействия вещества.

В Минздраве Омской области опровергли отек мозга у Алексея Навального. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный вылетел из Томска в Москву 20 августа. Внезапно ему стало плохо в самолете. Пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в Омске. Навального доставили в городскую больницу и помещен в реанимацию. Его подключили к аппарату ИВЛ. На данный момент политик находится в коме.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Twitter, что перед полетом Навальный выпил черный чай в "Венской кофейне" в аэропорту Томска. "Интерфакс" писал о том, что политика могли отравить неустановленным галлюциногеном. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что озвучен предварительтный диагноз Алексея Навального.