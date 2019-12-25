Озвучен предварительный диагноз Алексея Навального

Рабочий диагноз -нарушение углеводного баланса.

Озвучен предварительный диагноз оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил главврач омской больницы Александр Мураховский, где сейчас находится политик.

Врач отметил, что у пациента был нарушен обмен веществ, что вызвало резкое понижение сахара в крови. Медики по-прежнему уверены, что Алексея Навального никто не травил. Анализы не выявили следов ядов в организме пациента.

Ядов и следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление. - главврач больницы

Напомним, что накануне оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске. Политику стало плохо в самолете, который летел в Москву. Навального передали в руки местных врачей. Его подключили к ИВЛ. Сейчас политик находится в коме.

Ранее мы сообщили, что в палату к Алексею Навальному не пускают близких.