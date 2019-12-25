По данным ливанских СМИ, горит один из ангаров на территории Duty Free.

В порту Бейрута начался сильный пожар. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

О возгорании стало известно несколько часов назад. Очевидцы сообщают, что столб густого черного дыма видать за три километра от морской гавани. Генеральный директор ливанского красного креста рассказал телеканалу OTV о том, что в порту Бейрута подожгли мусор. На место пожара уже прибыли спасатели и военные. Сейчас они занимаются локализацией пожара.

Напомним, что 4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв. Взрывной волной выбило стекла во многих квартирах столицы Ливана, были уничтожены и повреждены сотни домов, часть построек не подлежит восстановлению. Позднее стало известно, что взорвалась аммиачная селитра, которую хранили на складе в порту. В результате взрыва скончались 190 человек, более 6 тыс. ливанцев получили ранения.

Ранее мы сообщили, что иностранные инвесторы возобновили продажи российских акций.