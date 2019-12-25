На вторичном биржевом рынке зафиксирован рост волатильности относительно июля 2020 года и возобновление продаж со стороны нерезидентов и «дочек» иностранных компаний.

Иностранные инвесторы возобновили продажи российских акций. За август им удалось продать много ценных бумаг на общую сумму 34,2 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Центральным Банком, пишет РБК.

Аналитики утверждают, что подобная динамика, но в меньшем объеме, наблюдалась в мае и июне. Чистые покупки российских ценных бумаг инвесторы совершали только в июле. Есть предположение, что продажа иностранцами акций в августе – это "отражение политических рисков" (вмешательство в дела Белоруссии и отравление политика Алексея Навального). Дело в том, что эти обстоятельства дают повод говорить о новых санкциях. Такого мнения придерживается начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук.

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