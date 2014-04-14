В субботу из Петербурга вывезли 23 тыс. "кубов" снега

Убирать улицы города вышли 677 дворников и 888 единиц машин спецтехники.

За последние сутки, 10 декабря, с дворов Петербурга вывезли 23 тыс. "кубов" снега. Его отправили на утилизацию. Об этом сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе Комитета по благоустройству города.

Убирать улицы города вышли 677 дворников и 888 единиц машин спецтехники. В пресс-службе Жилищного комитета пояснили, что дворники займутся следующими адресами: Оборонная улица, 5 и 7; проспект Стачек, 59; проспект Народного Ополчения, 59; Ленинский проспект, 55; проспект Кузнецова, 32; Петергофское шоссе, 25. Бухарестская улица, 112 и 128.

Также стало известно, что склад для снега появится напротив ТРЦ "Мега Дыбенко".

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Фото: Piter.tv