Трансляция с участием Беглова прервалась на теме зимней уборки улиц Петербурга

Глава города рассказал, что на этих выходных некоторые дворы Северной столицы очистят от снега.

Эфир с участием губернатора Александра Беглова прервался уже второй раз из-за технических неполадок. На этот раз трансляция прекратилась на вопросе о зимней уборке снега.

Возобновления прямой линии пришлось ждать чуть больше 10 минут. Позже глава города рассказал, что на этих выходных некоторые дворы Северной столицы очистят от снега.

В пресс-службе Жилищного комитета пояснили, что дворники займутся следующими адресами: Оборонная улица, 5 и 7; проспект Стачек, 59; проспект Народного Ополчения, 59; Ленинский проспект, 55; проспект Кузнецова, 32; Петергофское шоссе, 25. Бухарестская улица, 112 и 128.

Ранее на Piter.tv: переход на новую систему уборки снега в Петербурге займет полгода.

Фото: Piter.tv