Стало известно, что переход на новую систему уборки снега в Петербурге займет полгода

Полный переход завершится к 1 июля.

Новая система уборки улиц в Петербурге заработает в январе 2023 года. При этом вводить систему будут постепенно. Полный переход завершится к 1 июля. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявил на пресс-конференции вице-губернатор города Анатолий Повелий.

С января 2023 года мы начинаем поэтапный переход к хозяйственному способу содержания внутриквартальных территорий рассказал вице-губернатор Петербурга Повелий.

Напомним, что вчера в центре Петербурга дворники тренировались убирать невидимый снег. Работы по уборке снега проводят разные организации. Так, за сброс снега с кровель и уборку дворов отвечают управляющие организации и жилищные агентства, а за уборку городских улиц – специализированные дорожные предприятия комитета по благоустройству. Судя по фото и видео, рабочие использовали лопаты, по тротуарам и дорожкам ездила техника, специалисты с касками и страховочными тросами показывали готовность чистить крыши. После тренировки выяснилось, что уборка проходи слаженно, но нужно улучшить информирование жителей о планируемой уборке для своевременного освобождения парковок, а также увеличить количество мест для складирования снега.

Ранее в Петербурге планируется набрать 4364 дворника и 1200 механизаторов к уже работающим для уборки дворов этой зимой. Как отметил Зотов, дворники могут получать от 49 тыс. рублей в месяц, механизаторы — от 77 тыс. рублей. В следующем году им отремонтируют помещения, предоставят спецодежду и временное жильё в доходных домах или в жилфонде коммерческого использования.

Фото: Piter.tv