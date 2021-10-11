В центре Петербурга дворники тренировались убирать невидимый снег

Работы по уборке снега проводят разные организации.

В Центральном районе Петербурга 10 ноября прошли учения "по отработке комплексной уборки от снега и наледи крыш домов, городских улиц и дворов". Об этом рассказал председатель жилищного комитета Олег Зотов на своей странице "Вконтакте".

Работы по уборке снега проводят разные организации. Так, за сброс снега с кровель и уборку дворов отвечают управляющие организации и жилищные агентства, а за уборку городских улиц – специализированные дорожные предприятия комитета по благоустройству. Судя по фото и видео, рабочие использовали лопаты, по тротуарам и дорожкам ездила техника, специалисты с касками и страховочными тросами показывали готовность чистить крыши. После тренировки выяснилось, что уборка проходи слаженно, но нужно улучшить информирование жителей о планируемой уборке для своевременного освобождения парковок, а также увеличить количество мест для складирования снега.

Напомним, что в Петербурге планируется набрать 4364 дворника и 1200 механизаторов к уже работающим для уборки дворов этой зимой. Как отметил Зотов, дворники могут получать от 49 тыс. рублей в месяц, механизаторы — от 77 тыс. рублей. В следующем году им отремонтируют помещения, предоставят спецодежду и временное жильё в доходных домах или в жилфонде коммерческого использования.

Ранее коммунальные службы Петербурга начали переходить на новую систему уборки снега во дворах. Для этого закупили 1186 специальных машин отечественного и белорусского производства, и 400 единиц навесного оборудования. В современной истории города — это самая крупная закупка коммунальной техники.

Видео: Вконтакте / Центральный район Санкт-Петербурга