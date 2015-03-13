Коммунальщики Петербурга проверили новую систему уборки снега во дворах

Коммунальные службы Петербурга начали переходить на новую систему уборки снега во дворах. Для этого закупили 1186 специальных машин отечественного и белорусского производства, и 400 единиц навесного оборудования. В современной истории города — это самая крупная закупка коммунальной техники.
Как рассказали в пресс-службе Смольного, после запуска новой системы уборкой дворов займутся петербургские организации. Власти города займутся формированием их штатов. При этом реформа должна повлиять не только на качество уборки, но и на условия труда. У работников появится форма, места для обогрева и отдыха. Отметим, что сам процесс перехода на новую систему займёт около полутора лет.
Кроме этого, в жилищное агентство района поставили 70 тракторов, 16 минипогрузчиков, 11 единиц прицепного оборудования, а также 40 мотоблоков марки Нева со сменным навесным оборудованием.
Ранее коммунальщики отмыли от граффити здания на 8-й Советской. Власти города попросили уважительно относиться к труду тех, кто наводит чистоту в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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