Коммунальщики Петербурга проверили новую систему уборки снега во дворах

После запуска новой системы уборкой дворов займутся петербургские организации. Власти города займутся формированием их штатов.

Коммунальные службы Петербурга начали переходить на новую систему уборки снега во дворах. Для этого закупили 1186 специальных машин отечественного и белорусского производства, и 400 единиц навесного оборудования. В современной истории города — это самая крупная закупка коммунальной техники.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, после запуска новой системы уборкой дворов займутся петербургские организации. Власти города займутся формированием их штатов. При этом реформа должна повлиять не только на качество уборки, но и на условия труда. У работников появится форма, места для обогрева и отдыха. Отметим, что сам процесс перехода на новую систему займёт около полутора лет.

Кроме этого, в жилищное агентство района поставили 70 тракторов, 16 минипогрузчиков, 11 единиц прицепного оборудования, а также 40 мотоблоков марки Нева со сменным навесным оборудованием.

Ранее коммунальщики отмыли от граффити здания на 8-й Советской. Власти города попросили уважительно относиться к труду тех, кто наводит чистоту в Петербурге.

Фото: Piter.tv

