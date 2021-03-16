Коммунальщики отмыли от граффити здания на 8-й Советской

Власти города попросили уважительно относиться к труду тех, кто наводит чистоту в Петербурге.

Сотрудники ЖКС № 3 Центрального района привели в порядок здания на 8-й Советской улице. Они удалили со стен все граффити. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Управляющие компании убрали незаконные рекламные объявления и надписи, чтобы они не портили внешний вид Северной столицы.

Власти города попросили уважительно относиться к труду тех, кто наводит чистоту в Петербурге. Кроме того, они призвали беречь историческое наследие города-музея.

Ранее на Piter.tv: петербургские депутаты собрались запретить рекламу микрозаймов по всей России.

Фото: Телеграм / Центр. Новости