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Коммунальщики отмыли от граффити здания на 8-й Советской
Сегодня, 16:45
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Коммунальщики отмыли от граффити здания на 8-й Советской

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Власти города попросили уважительно относиться к труду тех, кто наводит чистоту в Петербурге.

Сотрудники ЖКС № 3 Центрального района привели в порядок здания на 8-й Советской улице. Они удалили со стен все граффити. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. 

Управляющие компании убрали незаконные рекламные объявления и надписи, чтобы они не портили внешний вид Северной столицы. 

Власти города попросили уважительно относиться к труду тех, кто наводит чистоту в Петербурге. Кроме того, они призвали беречь историческое наследие города-музея.

Ранее на Piter.tv: петербургские депутаты собрались запретить рекламу микрозаймов по всей России.

Фото: Телеграм / Центр. Новости

Теги: коммунальщики, отмыли стены, удалили граффити
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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