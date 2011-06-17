Петербургские депутаты собрались запретить рекламу микрозаймов по всей России

Инициатива принадлежит депутатам "Единой России".

Соответствующие поправки в пятницу, 9 сентября, поддержал комитет по законодательству ЗакСа Петербурга, сообщил "Петербургский дневник".

В пояснительной записке говорится о том, что "агрессивная реклама микрофинансовых организаций создает условия для неосмысленного беспечного поведения граждан", которые получают микрозаймы. Граждане не всегда рассчитывают свои финансовые возможности и поддаются уловкам со стороны таких организаций.

Также депутаты признали, что сейчас доходы населения снижаются, и соблазн обратиться к услуге микрозаймов растет. Все это ведет к тому, что человек оказывается в долговой яме.

Парламентарии привели данные, согласно которым у более половины россиян есть кредиты.

Фото: Piter.tv