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Петербургские депутаты собрались запретить рекламу микрозаймов по всей России
Сегодня, 16:52
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Петербургские депутаты собрались запретить рекламу микрозаймов по всей России

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Инициатива принадлежит депутатам "Единой России".

Соответствующие поправки в пятницу, 9 сентября, поддержал комитет по законодательству ЗакСа Петербурга, сообщил "Петербургский дневник".

В пояснительной записке говорится о том, что "агрессивная реклама микрофинансовых организаций создает условия для неосмысленного беспечного поведения граждан", которые получают микрозаймы. Граждане не всегда рассчитывают свои финансовые возможности и поддаются уловкам со стороны таких организаций. 

Также депутаты признали, что сейчас доходы населения снижаются, и соблазн обратиться к услуге микрозаймов растет. Все это ведет к тому, что человек оказывается в долговой яме. 

Парламентарии привели данные, согласно которым у более половины россиян есть кредиты.

Фото: Piter.tv

Теги: микрозаймы, реклама
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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