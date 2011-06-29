Стало известно, сколько необходимо дворников для уборки Петербурга зимой

Как отметил Зотов, дворники могут получать от 49 тыс. рублей в месяц, механизаторы — от 77 тыс. рублей.

В Петербурге планируется набрать 4364 дворника и 1200 механизаторов к уже работающим для уборки дворов этой зимой. Об этом 9 ноября рассказал председатель жилищного комитета Олег Зотов, пишет ТАСС.

Как отметил Зотов, дворники могут получать от 49 тыс. рублей в месяц, механизаторы — от 77 тыс. рублей. В следующем году им отремонтируют помещения, предоставят спецодежду и временное жильё в доходных домах или в жилфонде коммерческого использования.

Напомним, что коммунальные службы Петербурга начали переходить на новую систему уборки снега во дворах. Для этого закупили 1186 специальных машин отечественного и белорусского производства, и 400 единиц навесного оборудования. В современной истории города — это самая крупная закупка коммунальной техники.

Фото: Piter.tv

