Александр Колесов предупредил петербуржцев о снежном понедельнике

Около Финского залива порывы северо-восточного ветра будут достигать 25-28 метров в секунду.

Неделя в Петербурге начнется с непогоды. В городе будет бушевать шторм, выпадет много снега. Об этом сообщил в своем Telegram-канале синоптик Александр Колесов.

В понедельник, 12 декабря, циклон "Birgit 3" дойдет до города на Неве. С его приближением в Северной столице начнут ухудшаться климатические условия. Около Финского залива порывы северо-восточного ветра будут достигать 25-28 метров в секунду.

В начале дня выпадет снег, к вечеру пурга усилится. "Погодная истерика" пройдет только 13 декабря.

В Санкт-Петербурге по расчетам сохраняется перспектива большого количества снега – до 10-15 сантиметров. Порывы северо-восточного ветра днем до 15-18 метров в секунду, в прибрежных районах города – за 20 метров в секунду. Метель обязательно будет, так что заносы на дорогах и сложное состояние дорог будет повсеместно. Температура воздуха днем по всей области от минус 5 до минус 8 градусов. Александр Колесов, синоптик

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