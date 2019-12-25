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Стало известно, во сколько петербуржцам обойдется покупка лыж и коньков
Сегодня, 11:10
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Стало известно, во сколько петербуржцам обойдется покупка лыж и коньков

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Жители города разместили свыше 55 тыс. объявлений, в которых они предлагают купить товары для зимних видов спорта.

За год интерес петербуржцев к покупке лыж и коньков вырос на 96 процентов. "Невские Новости" узнали у пресс-службе "Авито", за сколько можно купить зимний инвентарь в Северной столице. 

Жители города разместили свыше 55 тыс. объявлений, в которых они предлагают купить товары для зимних видов спорта. Средняя стоимость коньков для фигурного катания составляет 2 тыс. рублей, а хоккейные туфли обойдутся в 3 тыс. рублей.

За год в городе вырос спрос на лыжи. Ими стали интересоваться на 78 процентов чаще. Средняя стоимость беговых лыж сегодня составляет 2 тыс. рублей, а горные можно купить за 12 тыс. рублей.

Ранее на Piter.tv: на Дворцовой площади установили горку для катания – фото Piter.tv.

Фото: Pxhere

 

Теги: зимние виды спорта, коньки, лыжи, стоимость спортивного инвентаря
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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