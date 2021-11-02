Склад для снега снега появится напротив ТРЦ "Мега Дыбенко"

К августу сугробы должны растаять. После этого экологи проведут химический анализ почвы.

В Петербурге появится новая свалка для снега. Ее откроют на пустыре возле ТЦ "Мега Дыбенко". Об этом заявил начальник центра управления комплексной уборки СПб ГУДП "Центр" Игорь Иванов, сообщили в ТАСС на "Петербургском международном дорожном форуме — 2022".

Сюда будут привозить снег в случае больших очередей на снегоплавильных пунктах "Водоканала". Около этого склада установят шлагбаум, водоотводную канаву, обваловку и камеры видеонаблюдения.

По словам специалиста, к августу сугробы должны растаять. После этого экологи проведут химический анализ почвы.

Как рассказал Игорь Иванов, такие же пункты складирования снега есть в Невском и Фрунзенских районах.

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Фото: Piter.tv