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Склад для снега снега появится напротив ТРЦ "Мега Дыбенко"
Сегодня, 9:27
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Склад для снега снега появится напротив ТРЦ "Мега Дыбенко"

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К августу сугробы должны растаять. После этого экологи проведут химический анализ почвы.

В Петербурге появится новая свалка для снега. Ее откроют на пустыре возле ТЦ "Мега Дыбенко". Об этом заявил начальник центра управления комплексной уборки СПб ГУДП "Центр"  Игорь Иванов, сообщили в ТАСС на "Петербургском международном дорожном форуме — 2022".

Сюда будут привозить снег в случае больших очередей на  снегоплавильных пунктах "Водоканала". Около этого склада установят шлагбаум, водоотводную канаву, обваловку и камеры видеонаблюдения.

По словам специалиста, к августу сугробы должны растаять. После этого экологи проведут химический анализ почвы.

Как рассказал Игорь Иванов, такие же пункты складирования снега есть в Невском и Фрунзенских районах. 

Ранее на Piter.tv: антициклон с северо-востока даст отдохнуть Петербургу от снегопада.

Фото: Piter.tv

 

Теги: зима в петербурге, склад для снега, сугробы, трц мега дыбенко, уборка города
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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