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Антициклон с северо-востока даст отдохнуть Петербургу от снегопада
Сегодня, 9:15
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Антициклон с северо-востока даст отдохнуть Петербургу от снегопада

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Термометры на окнах покажут -4…-6 градусов.

Сегодня, 11 декабря,  в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Благодаря антициклону с северо-востока снегопада в городе не будет. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Термометры на окнах покажут -4…-6 градусов. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В понедельник в Северной столице сохранится холодная погода, выпадут осадки в виде снега.

Ранее на Piter.tv:  воскресенье в Ленобласти будет туманным и морозным.

Фото: Piter.tv

Теги: леус, погода, природа, снегопад, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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