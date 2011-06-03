Антициклон с северо-востока даст отдохнуть Петербургу от снегопада

Термометры на окнах покажут -4…-6 градусов.

Сегодня, 11 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Благодаря антициклону с северо-востока снегопада в городе не будет. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Термометры на окнах покажут -4…-6 градусов. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В понедельник в Северной столице сохранится холодная погода, выпадут осадки в виде снега.

Ранее на Piter.tv: воскресенье в Ленобласти будет туманным и морозным.

Фото: Piter.tv