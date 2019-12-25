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Воскресенье в Ленобласти будет туманным и морозным
Сегодня, 14:59
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Воскресенье в Ленобласти будет туманным и морозным

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Дороги покроются льдом.

В воскресенье, 11 декабря, в Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром регион окутает туман. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Подует  восточный, северо-восточный ветер со скоростью  5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах  -7...-12 градусов, днем столбики термометров покажут -4...-9 градусов. На востоке региона будет холоднее, там подморозит до  -12...-14 градусов.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее на Piter.tv: в субботу утром Петербург окутал густой туман.

Фото:  Piter.tv

Теги: мороз, мчс, погода, погода в ленобласти
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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