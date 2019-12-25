Воскресенье в Ленобласти будет туманным и морозным

Дороги покроются льдом.

В воскресенье, 11 декабря, в Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром регион окутает туман. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Подует восточный, северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах -7...-12 градусов, днем столбики термометров покажут -4...-9 градусов. На востоке региона будет холоднее, там подморозит до -12...-14 градусов.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее на Piter.tv: в субботу утром Петербург окутал густой туман.

Фото: Piter.tv