В субботу утром Петербург окутал густой туман

Видимость составит не более 500 метров.

Сегодня утром, 10 декабря, Петербург спрячется в тумане. Плохая видимость в городе будет в период с 8 до 10 утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Видимость составит не более 500 метров. На дорогах будет затруднено движение. Водителей призвали соблюдать осторожность и не нарушать скоростной режим.

Добавим, что в субботу днем в Северной столице ожидается благоприятная погода. Снегопада быть не должно, иногда на небе будет появляться солнце.

Ранее на Piter.tv: в субботу в Петербурге ожидается морозная и облачная погода.

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