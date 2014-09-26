В субботу в Петербурге ожидается морозная и облачная погода

В Северной столице столбики термометров покажут -5 градусов.

Сегодня, 10 декабря, в Петербурге будет холодно и облачно. Временами жители города смогут наблюдать солнце. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в городе на Неве снегопада не ожидается. В Ленобласти выпадут осадки на западе и севере.

В Северной столице столбики термометров покажут -5 градусов. В Ленобласти подморозит до -8 градусов. Подует юго-восточный ветер с порывами до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В воскресенье погода изменится. Станет немного холоднее. Ожидается -8 градусов мороза.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 10 декабря ночью ожидаются снег и туман.

Фото: pexels