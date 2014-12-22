В Ленобласти 10 декабря ночью ожидаются снег и туман

В субботу, 10 декабря, в Ленинградской области ожидается ожидается облачная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью в большинстве районов региона пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-западный 2-7 м/с, днем южный, юго-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами до -13, днём -3...-8 градусов. На дорогах сложная обстановка, гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
Фото: pxhere.com; МЧС
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