В Ленобласти 10 декабря ночью ожидаются снег и туман

Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами до -13.

В субботу, 10 декабря, в Ленинградской области ожидается ожидается облачная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов региона пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-западный 2-7 м/с, днем южный, юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами до -13, днём -3...-8 градусов. На дорогах сложная обстановка, гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: pxhere.com; МЧС